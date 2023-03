Casa do Reencontro: ex-brothers retornam ao BBB 23 para nova votação; veja como foi

Nesta terça-feira (21), os ex-participantes do Big Brother Brasil 23 começaram a chegar na Casa do Reencontro. Lá eles permanecerão até o resultado da próxima votação, que escolhe quem volta para a casa. Os primeiros a chegar no espaço foram: Marília, Gabriel e Tina.

Outros participantes também vão se juntar a turma, entre eles: Larissa, Key Alves, Fred Nicácio, Gustavo, Cristian e a paraense Paula. Somente dois retornarão ao jogo.

VEJA MAIS

Veja algumas fotos do espaço:

Casa do reencontro: ex-bbbs retornam ao reality para nova votação Foto: Davi Padovani / gshow Foto: Davi Padovani / gshow Foto: Davi Padovani / gshow Foto: Davi Padovani / gshow Foto: Davi Padovani / gshow

Quem não participará da "Casa do Reencontro"?

Bruno Gaga, que desistiu do programa, MC Guimê e Cara de Sapato, eliminados por importunação sexual, não entrarão na dinâmica.

Quando sai o resultado da “Casa do Reencontro”?

Os dois mais votados pelo público voltam ao Big Brother Brasil na noite de quinta-feira (23) e entram novamente na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.

Como funcionará a “Casa do Reencontro”?

Ambos os participantes retornarão ao BBB sem imunidade, além de não terem a chance de participar das duas provas desta semana: do Líder e do Anjo.