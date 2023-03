BBB 23: Quem deve voltar para a casa na repescagem? Confira as votações parciais

A dinâmica da semana trouxe mais uma surpresa no BBB 23, dessa vez, dois participantes eliminados poderão voltar para a casa de acordo com a votação do público. O anúncio foi feito pelo Tadeu Schmidt neste domingo (19).

De acordo com as votações não oficiais, a jogadora de vôlei Key Alves e o médico Fred Nicácio são os mais votados para retornar ao reality.

Na enquete UOL, Key Alves lidera com 24,88%, Larissa com 18,62%, seguido de Fred Nicácio com 15,50%, e Gabriel Fop com 15,01%. Os resultados foram consultados pela tarde desta terça-feira (21), às 14h30.

Enquete UOL

Key Alves: 24,87%

Larissa: 18,62%

Fred Nicácio: 15,48%

Gabriel Fop: 15,07%

Tina: 10,15%

Marília: 5,29%

Gustavo: 4,83%

Christian: 2,91%

Paula: 2,78%

No OLiberal, a paraense Paula Freitas está na frente com 25%, Key e Fred disputam nos 20%, e Larissa permance nos 18%.

Enquete OLiberal

Paula Freitas: 25%

Key Alves: 20%

Fred Nicácio: 20%

Larissa: 18%

Gabriel Fop: 8%

Tina: 2%

Marília: 2%

Gustavo:2%

Christian: 2%

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)