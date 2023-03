Após polêmicas com MC Guimê no BBB23, Lexa muda o visual; confira

A cantora Lexa não fez questão de esconder de seus seguidores o quanto ficou abalada com todas as polêmicas envolvendo seu marido, MC Guimê no BBB23. O artista foi expulso do programa após cometer o crime de importunação sexual contra a mexicana convidada Dania Mendez.

Após as repercussões sobre o caso, a cantora usou as redes sociais para mostrar o novo visual que adotou. "Ontem à noite quis dar um tapa no visual e esse amigo Nildo querido abriu o salão tarde da noite pra me atender. Um homem de Deus e um lindo coração", disse ela. Nas fotos, a artista aparece com um novo loiro e com os fios mais curtos.

Novo visual compartilhado por Lexa nas suas redes sociais (Foto Instagram @lexa)

A cantora ainda não deu detalhes sobre o que será do futuro com seu marido após a expulsão do programa e o processo aberto pela Polícia Civil do Rio de Janeiro sobre o crime de importunação sexual. A artista deixou claro também, nas redes sociais, que a meta agora é apenas o foco no trabalho.

