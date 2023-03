Lexa avisa a 'geral' que não terminou com MC Guimê

Mesmo depois de ter surgido abalada e aos prantos na redes sociais, Lexa parece que decidiu dar uma nova chance ao marido. A cantora mostrou que resolveu colocar uma pedra em cima do assunto 'assédio' e perdoou MC Guimê, que foi eliminado do BBB 23 na última quinta-feira (16) após 'avançar o sinal' e bancar o 'mão boba' com a mexicana Dania Mendez dentro do programa.

De acordo com fontes da coluna LeoDias, nos últimos três dias desde a saída do marido do BBB Lexa pensou bem e concluiu que não valeria a pena acabar com a história dos dois por conta de um deslize de Guimê. "Ela me disse que não vai jogar o casamento fora por causa de uma passada de mão. A mãe de Lexa também apoia muito Guimê e acredita que isso é sagrado", disse uma das fontes.

Guimê ganhou até uma festa de boas vindas na casa de Darlin, mãe de Lexa e sogra de Guimê, durante o final de semana. O barulho alto e a comemoração duraram até a madrugada deste sábado (18/3), um dia após a eliminação de Guimê do BBB23 por assediar Dania Mendez, que veio do reality La Casa dos Famosos para participar do programa.

Em post feito por ela no Stories do Instagram, Lexa ponderou que nunca foi uma artista polêmica, mas, que às vezes o desespero faz isso. E disse que, pelo bem de sua saúde mental, não pode deixar as pessoas guiarem seus passos e decidirem a sua vida.