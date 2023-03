O diretor Boninho instigou os internautas sobre mais emoções no BBB 23 durante a Semana Turbo. "Eu tô pensando que Semana Turbo ainda não parou e amanhã Tadeu tem uma boa revelação pra vocês. Tadeuzinho aperta o cinto, a gente tá seguindo", disse o Big Boss no vídeo publicado no Instagram. Veja:

