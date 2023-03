Leo Dias diz que Lexa fez festa para MC Guimê na casa da mãe; cantora nega

O jornalista Leo Dias acredita que a cantora Lexa já teria perdoado MC Guimê pela eliminação do BBB 23 após ter assediado a mexicana convidada Dania Mendez. Segundo fontes do colunista, a artista teria preparado uma super festa para o músico na casa da mãe, com direito a som alto, clima de festa e amigos íntimos. A cantora, entretanto, se pronunciou minutos após a publicação, negando a informação.

Em uma discreta mensagem no Twitter, Lexa agradeceu o carinho dos fãs, pediu compreensão e justificou que a festa se tratou de um churrasco tradicional de fim de semana. Veja:

Logo após a negativa, o colunista respondeu o tweet reafirmando que a música do rapper tocava alto na festa e que não faria sentido aquilo tudo depois da polêmica em que o cantor está envolvido nos últimos dias.

De acordo com os vizinhos, o vídeo com o pedido de desculpas de Guimê, publicado ainda ontem, foi gravado nesta mesma casa aonde aconteceu a festa. No vídeo, o MC reconhece o erro e se diz arrependido.

Eele disse ainda que está disposto a aprender com os erros cometidos no programa. Em relação ao casamento com Lexa, o cantor disse que é um momento difícil para os dois, mas que sabe o quanto machucou a esposa e que ainda não sabe o que vai acontecer.