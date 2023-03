BBB 23: MC Guimê e Sapato são intimados a depor; pena pode chegar a cinco anos de reclusão

A Polícia Civil do Rio de Janeiro intimou o cantor Guilherme Aparecido Dantas Pinho, o MC Guimê, e o lutador Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior, o Cara de Sapato, para que prestem depoimento no inquérito que apura o crime de importunação sexual. Eles são acusados de praticar o crime dentro do BBB 23, da Globo, contra a convidada mexicana Dania Mendez, durante uma festa na madrugada da quinta-feira (16). A intimação foi feita nesta sexta-feira (17).

Durante a festa, Guimê apalpou o corpo da sister, inclusive as nádegas e os seios, sem autorização, enquanto Cara de Sapato agarrou a moça para dar um beijo à força e deitou sobre ela, quando estava deitada na cama do BBB, imobilizando os braços e as pernas.

VEJA MAIS

O acordo com o artigo 215-A da Lei nº 13.718 explicita que "praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro" é crime e pode ser punido com reclusão de até cinco anos.

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá (DEAM) divulgou nota informando que "as imagens originais do programa foram solicitadas" à emissora e que "as intimações (aos acusados) foram entregues". "Diligências seguem e a investigação está em andamento", conclui.

Após ser eliminado do programa, Guimê declarou nas redes sociais que está "de coração partido, ainda processando tudo o que rolou, são muitas informações. Estou muito chateado pelo momento. Vocês poderão ver as minhas palavras e irei contar sobre tudo isso e reconhecer as minhas falhas, tenho coração aberto e humilde para reconhecer. sei que errei".

Já Sapato, se manifestou por meio de assessoria: "Sabemos que certas atitudes não podem acontecer nem por brincadeira. Por isso, nossas sinceras desculpas à Dania e sua família pelos acontecimentos".