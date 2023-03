Após eliminação, Guimê se revoltou e xingou produção, afirma site

Os relatos sobre os bastidores da expulsão de MC Guimê e de Cara de Sapato do "Big Brother Brasil 23" estão vindo a público e, segundo o site Em Offf, o funkeiro teria se revoltado com a produção do programa.

O marido de Lexa teria saído aos berros do estúdio, estava alterado e xingou os profissionais que participam da produção do reality. “É por isso que ninguém, nenhum famoso quer participar desta porcaria. Vocês me iludiram!”, teria dito o artista.

Os participantes foram expulsos após terem assediado a participante mexicana Dania Mendez na festa do líder, que aconteceu na noite da última quarta-feira (15).

Nas redes sociais, os internautas ficaram revoltados com a situação e pediram a expulsão de ambos, o que foi acatado pela produção do programa.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)