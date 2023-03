MC Guimê e Cara de Sapato são eliminados: veja o que rolou na madrugada desta sexta, 17, no BBB 23

A madrugada desta sexta-feira, 17, no BBB 23 - a primeira sem MC Guimê e Cara de Sapato - , após a expulsão dos brothers, foi delicada. Os confinados seguiram para mais uma Prova do Líder, onde a Bruna Griphao se tornou a soberana da semana. Na área externa, os confinados repercutiram a eliminação do lutador e do cantor, integrantes do Quarto Deserto.

Bruna Griphao está em sua terceira liderança e escolheu colocar no VIP: Amanda, Fred e Aline Wirley. A Mexicana, Dania Mendez também participa do VIP nesta semana. Os demais estão na Xepa: Cezar, Marvvila, Ricardo, Gabriel Santana, Domitila Barros e Sarah Aline.

Amanda foi a pessoa mais abalada com a eliminação de Cara de Sapato. Chorou pela ausência do amigo e precisou ser consolada pelos brothers na área externa da casa. Mais tarde os integrantes receberam a mensagem que deveriam arrumar os pertences dos participantes expulsos.

Amanda pegou a camiseta do amigo, borrifou perfume e ficou com a roupa e disse que iria guardar a camiseta dele com ela.

Enquanto isso, Dania Mendez chorou e foi amparada pelos pelas sisters Sarah Aline, Domitila Barros e Marvvila. Dania foi chamada ao confessionário e revelou que se sentiu mal pelos dois. As meninas pediram que ela não se sentisse mal, porque quem errou foi Cara de Sapato.

Depois da conversa Domitila recebeu um presente da Mexicana: um par de brincos. Dania disse que seria para que ela se lembrasse. A modelo ficou emocionada.

Ao longo da madrugada também teve papo sobre o jogo. Bruna Griphao conversou com Dania sobre como não foi voltada até o momento. Com as malas arrumadas de MC Guimê e Cara de Sapato, os bbbs comentaram sobre o número de participantes que ficaram no Quarto Deserto.

Apesar dos ânimos estremecidos pelas notícias recentes, a madrugada ainda teve um pouco de cantoria. Dania deu uma palhinha e eles elogiaram bastante a voz da Mexicana.