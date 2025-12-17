Liah Soares lança videoclipe de ‘Amor pela Metade’ criado inteiramente com inteligência artificial

Liah Soares liberou para o público o videoclipe oficial da canção “Amor pela Metade”. O single, lançado há dois meses em todas as plataformas digitais, tem embalado o romance do casal do momento, Viviane (Gabriela Loran) e Leonardo (Pedro Novaes), de Três Graças, novela das 21h da Globo.

Agora, a cantora lança o audiovisual inteiramente realizado com o uso de inteligência artificial.

“A ideia (do videoclipe) surgiu junto com a escuta mais profunda da própria canção. ‘Amor pela Metade’ fala de vínculos frágeis, de relações mediadas pela distância, pela ausência e por expectativas projetadas. A inteligência artificial entrou como linguagem porque dialoga diretamente com o tempo que vivemos, em que muita coisa é construída no campo do virtual, da idealização. Não foi uma escolha estética, mas narrativa: a IA representa esse amor que parece real, mas não se sustenta por inteiro”, explica Liah Soares.

Assim como fala a canção, a história do audiovisual foi desenvolvida por meio de um processo criativo baseado na caminhada de um casal. Para garantir fidelidade à sua identidade, Liah passou por um processo minucioso de captura de imagens, com registros de corpo inteiro, rosto, ângulos e expressões, permitindo a criação de uma versão digital extremamente fiel à artista real. O resultado é uma obra que mistura poesia, emoção e inovação, ampliando o impacto da música que já emociona o público na televisão.

“O processo (de criação) foi bastante cuidadoso. Fiz uma série de registros em casa, de corpo e rosto, buscando diferentes expressões, movimentos e ângulos. A ideia era que a personagem criada fosse a mais próxima possível da minha verdade física e emocional. No início, existe sim um estranhamento natural, é quase como se olhar para um espelho que devolve uma versão metaverso de você mesma. Mas em nenhum momento senti que minha essência se perdeu. Pelo contrário: a tecnologia virou ferramenta a serviço da minha sensibilidade, não o contrário”, pontua a artista.

Toda essa entrega de Liah na execução da obra, que teve direção de Rafael Almeida e produção da RA7 Content, já pode ser conferida pelo público no canal do YouTube da cantora. No clipe, a artista mergulha em uma reflexão sobre as novas formas de amar na contemporaneidade, como relações atravessadas pela tecnologia, conexões intensas e, muitas vezes, frágeis.

“O que mais me surpreendeu (nesse projeto) foi perceber que, mesmo em um ambiente totalmente digital, a emoção permanecia intacta. A minha identidade está na forma de cantar, na intenção, na história que escolhi contar. A tecnologia muda o meio, mas a alma da música continua sendo humana. Acredito que experimentar novas linguagens não apaga quem somos, amplia”, disse a artista.

“Amor pela Metade” ganha vida dentro da narrativa de Três Graças também. Por conta disso, Liah revela que sentiu uma mistura intensa de emoção e responsabilidade. A canção acompanha as nuances desse amor vivido em silêncio, marcado por escolhas difíceis, entrega contida e sentimentos que nem sempre podem ser plenamente revelados.

Viviane e Leonardo vivem um romance complicado e cheio de reviravoltas, marcado pelo choque inicial quando ele descobre que ela é uma mulher trans, o que gera transfobia e afastamento, mas também muita atração. As cenas de beijo são carregadas de sentimento.

“O que mais me emociona é a delicadeza com que a novela conduz a história de Viviane, uma mulher trans, tratando sua trajetória com humanidade, afeto e verdade. Ver ‘Amor pela Metade’ acompanhando essa narrativa amplifica ainda mais o sentido da canção, porque ela fala de amor, mas também de reconhecimento, pertencimento e da coragem de existir por inteiro”, conta Liah.

“A música ganha novas camadas quando encontra uma história contada com tanta sensibilidade. Ela deixa de ser apenas sobre um relacionamento e passa a dialogar com a ideia de amar sem reduzir, sem fragmentar o outro. Nesse contexto, a canção se transforma, e acredito que esse é o maior poder da arte: atravessar histórias, gerar empatia e ajudar a olhar o outro com mais escuta e respeito”, acrescenta.

Liah Soares é uma cantora que marca personagens da teledramaturgia da TV Globo. Em 2014, ela embalou o romance de Luiza (Bruna Marquezine) e Laerte (Gabriel Braga Nunes) na novela Em Família. Em 2021, a música “A Cor do Amor”, composta por Liah Soares, foi trilha sonora de Um Lugar ao Sol. Na ocasião, ela foi intérprete ao lado de Roberto Carlos.

“Foi um momento de muita gratidão e emoção receber o convite para participar de Três Graças. Existe algo muito simbólico quando uma canção encontra uma história que eleva seu alcance emocional. Três Graças é uma novela com personagens densos e conflitos reais, e saber que minha música faria parte desse universo foi um reconhecimento muito bonito do caminho que venho trilhando como compositora e intérprete”, finaliza a paraense.