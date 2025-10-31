Capa Jornal Amazônia
Trilha sonora de 'Três Graças' tem canção de Liah Soares

Cantora paraense compôs a canção a partir da vivência de uma amiga que protagonizou um relacionamento em segredo

Eduardo Rocha
fonte

Cantora Liah Soares se entrega na interpretação de 'Amor pela Metade' (Foto: Divulgação)

Os personagens Viviane, farmacêutica e mulher trans interpretada por Gabriela Loran, e Leonardo, filho de um milionário vivido por Pedro Novaes, na novela das 21h “Três Graças” (TV Globo), viverão uma paixão desafiadora embalada pela canção “Amor pela Metade”, de Liah Soares. A música aborda um amor vivido em silêncio e foi inspirada na experiência real de uma pessoa próxima à artista, marcada pelo segredo, saudade e pela impossibilidade de viver plenamente o sentimento. O single já está disponível nas plataformas digitais a partir desta sexta (31).

A produção musical e os arranjos ficaram a cargo de Rodrigo Camarão, em sua primeira parceria com Liah. A música tem a participação do guitarrista Igor Capela. O videoclipe oficial será lançado em breve e apresenta Liah como uma mulher minúscula diante de um parceiro gigante, simbolizando o feminino e a dinâmica do relacionamento, sendo o primeiro clipe da cantora produzido com o uso de IA.

Em entrevista, Liah Soares explicou que a canção nasceu “de um instante de silêncio, quando percebi que às vezes o amor se torna grande demais para caber dentro da gente”. Segundo a artista, a música reflete sobre relações que diminuem nosso brilho, mas também sobre o momento em que escolhemos recuperar a plenitude da alma. Ela destaca ainda a honra de ter sua música em uma novela que quebra paradigmas e provoca reflexão: “A arte existe para colocar luz onde antes havia silêncio”, afirma.

Sentimentos

Liah já soma dez músicas autorais em trilhas de novelas da TV Globo, entre elas “Tarde Demais” e “O Amor é Mais” (Malhação), “Eu Não Vou Deixar Você Tão Só” (tema de Giovanna Antonelli em “Três Irmãs”), “Você por Perto” (tema de Bruna Marquezine em “Em Família”) e “A Cor do Amor”, parceria com Roberto Carlos, tema da novela “Um Lugar ao Sol”.

A cantora acredita que a música tocará o público de forma íntima, fazendo com que se reconheçam em sentimento do amor, no silêncio e na libertação. Liah tem acompanhado a trama de “Três Graças” e elogia as protagonistas como mulheres fortes e inspiradoras.

Além disso, Liah Soares participará de eventos relacionados à COP 30 e fará um show aberto ao público em 21 de novembro, na Praça da Bandeira (Freezone), ampliando a presença da sua música e mensagem ecológica junto ao público.

