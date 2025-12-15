Novo casal? Shawn Mendes volta ao Brasil e é flagrado com Bruna Marquezine em praia

Um suposto vídeo da atriz Bruna Marquezine, ao lado do cantor canadense Shawn Mendes movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (15). As imagens mostram os dois se divertindo juntos no mar, na praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, e reforçaram os rumores de um possível affair.

O registro teria sido feito por fãs no domingo (14) e rapidamente se espalhou pelas redes. No vídeo, Bruna e Shawn aparecem próximos, em clima descontraído, durante um momento de lazer na praia. Até o momento, nenhum dos dois comentou publicamente sobre o flagra.

Além desse vídeo, outro registro viralizou nas redes sociais ao mostrar, supostamente, Shawn Mendes ao fundo de um vídeo publicado por Bruna Marquezine ao lado do treinador Chico Salgado, o que aumentou ainda mais as especulações.

Shawn Mendes retornou ao Brasil no último fim de semana, após um breve período fora do país. Fãs relataram a presença do cantor novamente em solo brasileiro, depois de ele ter passado quase um mês no país anteriormente, hospedado na casa da cantora Ivete Sangalo. Durante essa estadia, o artista visitou cidades como Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e teve uma breve passagem por Belém.

Na noite desta segunda-feira (15), novos registros voltaram a circular nas redes sociais. Bruna e Shawn foram vistos durante um jantar com amigos, em um ambiente intimista, com luz baixa, em um barzinho da cidade. As imagens foram publicadas pelo perfil Blog do Garotinho e mostram os dois em clima descontraído.

O cantor canadense está no Brasil desde sexta-feira (13), marcando sua terceira passagem pelo país em 2025. Shawn esteve no Brasil em março, quando se apresentou no Lollapalooza, e em novembro, durante compromissos ligados ao Earthshot Prize.