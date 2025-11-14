Shawn Mendes atende e tira foto com fãs durante a COP 30, em Belém
O astro canadense desembarcou na quinta-feira (13) na capital paraense e já marcou presença em diversos locais
Após desembarcar em Belém nesta quinta-feira (13), o cantor Shawn Mendes aproveitou a sexta-feira (14) para atender alguns fãs eufóricos que estavam à espera do astro na cidade. O cantor canadense veio à capital paraense para participar de atividades relacionadas à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) e já marcou presença em diversos locais, incluindo a Blue Zone, área restrita às discussões políticas que fica localizada no Parque da Cidade.
Em um vídeo publicado nas mídias sociais, é possível ver o cantor canadense e os fãs paraenses separados por uma grade laranja, enquanto ele sorri e as pessoas gritam do lado de fora. "Nossa, eu nunca falo isso, mas como pode nascer UMA vez e nascer bonito assim?", disse uma pessoa nos comentários. "Gente, eu só consigo enxergar o Shawn assim agora. Já é brasileiro de coração", revelou outra. "Shawn mendes já está acordado na capital do Brasil, e está de amarelo", destacou uma terceira.
Shawn Mendes em Belém
Na tarde de ontem, o cantor esteve ao lado do cacique Raoni em uma visita e também marcou presença no Espaço Chico Mendes, montado pelo Comitê Chico Mendes no campus do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ao longo de sua visita pelo espaço histórico, que homenageia o ativista ambiental morto em 1988, Shawn Mendes se encontrou ainda com Angélica Mendes, neta do seringueiro ambientalista, e posou para uma foto ao lado dela.
Nesta sexta-feira pela manhã, o artista enfrentou dificuldades para acessar a Blue Zone da conferência, porque havia um grande fluxo de pessoas na área do acesso e tinha pendência de finalização da cópia do título de entrada do cantor. Após a tentativa, ele deixou o local pelo mesmo ponto por onde entrou.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)
