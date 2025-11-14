Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Shawn Mendes atende e tira foto com fãs durante a COP 30, em Belém

O astro canadense desembarcou na quinta-feira (13) na capital paraense e já marcou presença em diversos locais

Victoria Rodrigues
fonte

O cantor é dono de alguns dos maiores sucessos do pop internacional, como "Treat Yout Better" e "Monster". (Foto: Reprodução/ Twitter)

Após desembarcar em Belém nesta quinta-feira (13), o cantor Shawn Mendes aproveitou a sexta-feira (14) para atender alguns fãs eufóricos que estavam à espera do astro na cidade. O cantor canadense veio à capital paraense para participar de atividades relacionadas à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) e já marcou presença em diversos locais, incluindo a Blue Zone, área restrita às discussões políticas que fica localizada no Parque da Cidade.

Em um vídeo publicado nas mídias sociais, é possível ver o cantor canadense e os fãs paraenses separados por uma grade laranja, enquanto ele sorri e as pessoas gritam do lado de fora. "Nossa, eu nunca falo isso, mas como pode nascer UMA vez e nascer bonito assim?", disse uma pessoa nos comentários. "Gente, eu só consigo enxergar o Shawn assim agora. Já é brasileiro de coração", revelou outra. "Shawn mendes já está acordado na capital do Brasil, e está de amarelo", destacou uma terceira.

VEJA MAIS

image Primeiros dias de Shawn Mendes em Belém tem ativismo e perrengue na COP30
Entre tietagem e compromissos ambientais, Shawn Mendes acabou barrado ao tentar acessar área oficial da conferência

image Shawn Mendes tenta entrar na Blue Zone da COP 30, provoca tumulto e se retira
O cantor canadense tem causado alvoroço desde que chegou em Belém, na quinta-feira (13/11)

Shawn Mendes em Belém

Na tarde de ontem, o cantor esteve ao lado do cacique Raoni em uma visita e também marcou presença no Espaço Chico Mendes, montado pelo Comitê Chico Mendes no campus do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ao longo de sua visita pelo espaço histórico, que homenageia o ativista ambiental morto em 1988, Shawn Mendes se encontrou ainda com Angélica Mendes, neta do seringueiro ambientalista, e posou para uma foto ao lado dela.

Nesta sexta-feira pela manhã, o artista enfrentou dificuldades para acessar a Blue Zone da conferência, porque havia um grande fluxo de pessoas na área do acesso e tinha pendência de finalização da cópia do título de entrada do cantor. Após a tentativa, ele deixou o local pelo mesmo ponto por onde entrou.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

shawn mendes

fãs

belém

cop 30

COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda