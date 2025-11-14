Shawn Mendes tenta entrar na Blue Zone da COP 30, provoca tumulto e se retira

O cantor canadense Shawn Mendes está em Belém para participar da COP 30. Com a expectativa alta para ver o cantor, o público se reuniu na entrada do pavilhão, nesta sexta-feira (14). O cantor enfrentou dificuldades para acessar a Blue Zone da conferência. Por volta de 13h, ele tentou entrar no espaço, mas foi barrado no portão por ainda não possuir o credenciamento oficial da ONU.

Shawn se deslocou até o setor de credenciamento, onde realizou todo o processo necessário, mas, diante do grande fluxo de acesso e da pendência de finalização da cópia do título de entrada, não conseguiu seguir para o interior da área restrita.

Após a tentativa, ele deixou o local pelo mesmo ponto por onde entrou. Segundo relatos, o artista pediu desculpas ao profissional que o acompanhava até o pavilhão onde participaria de um compromisso e decidiu se retirar. Até o momento, não há confirmação se ele permanecerá no entorno do evento ou por qual entrada poderá retornar.