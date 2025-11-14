Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Shawn Mendes tenta entrar na Blue Zone da COP 30, provoca tumulto e se retira

O cantor canadense tem causado alvoroço desde que chegou em Belém, na quinta-feira (13/11)

Gabi Gutierrez
fonte

Até o momento, não há confirmação se ele permanecerá no entorno do evento ou por qual entrada poderá retornar. (Imagem: Reprodução)

O cantor canadense Shawn Mendes está em Belém para participar da COP 30. Com a expectativa alta para ver o cantor, o público se reuniu na entrada do pavilhão, nesta sexta-feira (14). O cantor enfrentou dificuldades para acessar a Blue Zone da conferência. Por volta de 13h, ele tentou entrar no espaço, mas foi barrado no portão por ainda não possuir o credenciamento oficial da ONU.

Shawn se deslocou até o setor de credenciamento, onde realizou todo o processo necessário, mas, diante do grande fluxo de acesso e da pendência de finalização da cópia do título de entrada, não conseguiu seguir para o interior da área restrita.

VEJA MAIS

image Shawn Mendes chega na Zona Azul da COP30 para painel com indígenas
Cantor participa de agenda intensa em Belém

image Shawn Mendes desembarca em Belém nesta quinta (13) para a COP 30
Cantor canadense esteve em Salvador com Ivete Sangalo antes de seguir para o Pará

Após a tentativa, ele deixou o local pelo mesmo ponto por onde entrou. Segundo relatos, o artista pediu desculpas ao profissional que o acompanhava até o pavilhão onde participaria de um compromisso e decidiu se retirar. Até o momento, não há confirmação se ele permanecerá no entorno do evento ou por qual entrada poderá retornar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COP 30

shawn mendes no brasil
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda