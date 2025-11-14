Capa Jornal Amazônia
COP 30

Shawn Mendes chega na Zona Azul da COP30 para painel com indígenas

Cantor participa de agenda intensa em Belém

O Liberal
fonte

Shawn Mendes chega para debates na COP30 (Reprodução @diogomartinsjor)

Depois de cumprir alguns compromissos com indígenas em Belém, nesta sexta-feira, 14, o cantor canadense Shawn Mendes chegou à área principal das negociações. No início da tarde, ele foi para a Zona Azul, onde participou do painel "Mulheres Indígenas da Amazônia frente à Mineração", do Equador.

Mais cedo, esteve ao lado do cacique Raoni e também visitou o Espaço Chico Mendes, montado pelo Comitê Chico Mendes no campus do Museu Paraense Emílio Goeldi. Durante sua visita ao espaço que homenageia o líder extrativista Chico Mendes, Shawn Mendes se encontrou com Angélica Mendes, neta do seringueiro ambientalista, e posou para uma foto ao lado dela.

O cantor chegou em Belém na noite da última quinta-feira, 13. Ele chegou a atender alguns fãs que estavam esperando o artista em frente a um restaurante.

Swan estava na Bahia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

