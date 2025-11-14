Shawn Mendes chega na Zona Azul da COP30 para painel com indígenas
Cantor participa de agenda intensa em Belém
Depois de cumprir alguns compromissos com indígenas em Belém, nesta sexta-feira, 14, o cantor canadense Shawn Mendes chegou à área principal das negociações. No início da tarde, ele foi para a Zona Azul, onde participou do painel "Mulheres Indígenas da Amazônia frente à Mineração", do Equador.
Mais cedo, esteve ao lado do cacique Raoni e também visitou o Espaço Chico Mendes, montado pelo Comitê Chico Mendes no campus do Museu Paraense Emílio Goeldi. Durante sua visita ao espaço que homenageia o líder extrativista Chico Mendes, Shawn Mendes se encontrou com Angélica Mendes, neta do seringueiro ambientalista, e posou para uma foto ao lado dela.
O cantor chegou em Belém na noite da última quinta-feira, 13. Ele chegou a atender alguns fãs que estavam esperando o artista em frente a um restaurante.
Swan estava na Bahia.
