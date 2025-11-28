Sasha sobre romance entre Bruna Marquezine e Shawn Mendes: 'A mais feliz do mundo'
A estilista é a melhor amiga de Bruna Marquezine e, juntas, elas costumam publicar diversas fotos em eventos nas mídias sociais
A estilista internacional e filha da apresentadora Xuxa, Sasha Meneghel, foi questionada sobre o possível romance entre a atriz Bruna Marquezine e o ator Shawn Mendes. Os dois já foram vistos juntos em diversos lugares, incluindo em um cinema para assistir o lançamento do filme “Wicked: parte 2” e na cobertura de um prédio que fica localizado no Rio de Janeiro, cidade onde o astro está passando as férias.
Nos últimos dias, a melhor amiga de Bruna, Sasha Meneghel, foi entrevistada pela repórter Yasmin Setubal do jornal O Globo, durante a inauguração da primeira pop up de sua grife, a Mondepars, no Rio de Janeiro. Após responder perguntas relacionadas ao evento, a jovem foi questionada se “ela estaria torcendo para o Shawn Mendes virar seu cunhado” e ela respondeu: “Eu tô torcendo pra Bruna ser a mulher mais feliz do mundo sempre”.
Suposto romance entre Bruna Marquezine e Shawn Mendes
Os rumores de affair entre os famosos vieram à tona quando o cantor canadense e a atriz foram vistos em alguns pontos turísticos cariocas desde a chegada do artista ao Brasil. Neste sábado (22), o astro canadense apareceu em uma cobertura na cidade ao lado de uma mulher que algumas pessoas apontaram ser Bruna porque ela já havia mostrado diversas vezes o local antes, por meio de suas mídias sociais.
Outra aparição pública dos dois aconteceu na noite deste último domingo (23), quando os famosos foram fotografados na saída de um shopping do Rio de Janeiro. Na ocasião, eles teriam ido assistir ao filme “Wicked: parte 2”, protagonizado pela cantora Ariana Grande, que faz a personagem “Glinda”, uma mulher delicada que se equilibra entre a leveza e a escuridão ao longo da trama cinematográfica.
Apesar da surpresa de alguns fãs, esses rumores não iniciaram apenas com a vinda de Shawn Mendes ao Brasil, mas sim em 2017, quando o astro canadense passou a seguir Bruna Marquezine depois de sua apresentação no Rock in Rio. Alguns dias depois do contato online com a atriz, um fã também registrou um encontro entre os dois durante o show de Justin Timberlake no mesmo festival de música.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)
