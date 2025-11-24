Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Bruna Marquezine e Shawn Mendes são vistos juntos em cinema no Rio

Rumores de aproximação entre os dois circulam desde 2017, quando começaram as primeiras interações nas redes sociais

O Liberal
fonte

Atores vêm sendo vistos juntos desde a chegada do cantor ao Brasil (Reprodução/ X)

Bruna Marquezine e Shawn Mendes foram flagrados, na noite do último domingo (23), assistindo a um filme em um cinema de um shopping do Rio de Janeiro. As imagens dos dois juntos começaram a circular nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (24). Segundo internautas, eles teriam ido assistir ao longa 'Wicked: Parte 2'. O cantor canadense e a atriz têm sido vistos com frequência desde a chegada dele ao Brasil.

No sábado (22), Shawn Mendes apareceu em uma cobertura no Rio ao lado de uma mulher que chamou a atenção de seguidores, que levantaram a possibilidade de ser Bruna Marquezine. Fãs apontaram que o imóvel seria da atriz, que já mostrou o local algumas vezes nas redes sociais.

Rumores envolvendo Bruna e Shawn circulam desde 2017. Naquele ano, pouco depois de sua apresentação no Rock in Rio, o cantor passou a seguir a atriz nas redes sociais. Dias depois, um fã registrou um encontro entre os dois durante o show de Justin Timberlake no festival. Em outubro do mesmo ano e novamente em 2019, Shawn curtiu fotos publicadas por Bruna.

Em 2024, eles teriam sido vistos juntos após o show do cantor no Lollapalooza Brasil, em um after organizado por João Silva, filho de Faustão, que reuniu um grupo restrito de convidados, incluindo Sasha Meneghel e João Lucas. Shawn Mendes afirmou estar solteiro em dezembro de 2024, enquanto Bruna Marquezine e João Guilherme encerraram o relacionamento em fevereiro deste ano.

