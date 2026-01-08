Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Fofó de Belém puxa primeiro grito de Carnaval 2026 em ‘Domingueira’

Bloco de rua comandado por Elói Iglesias abre o pré-carnaval da capital com festa gratuita no Portal da Amazônia

Amanda Martins
fonte

Elói Iglesias (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

O bloco Fofó de Belém, idealizado pelo multiartista Elói Iglesias, será uma das atrações da 'Domingueira' especial em comemoração aos 410 anos de Belém e ficará responsável por puxar o primeiro grito de Carnaval 2026 na capital paraense. A apresentação ocorre no domingo (11), a partir das 15h, no Portal da Amazônia, com entrada gratuita

VEJA MAIS

image Geladão Expresso Domingueira: veja como serão as linhas de ônibus para o aniversário de Belém
Serviço especial com ônibus climatizados vai operar das 14h às 2h, com saídas a cada 20 minutos

image Ônibus 'Geladão Domingueira' terá rota especial no aniversário de Belém; veja horários e trajeto
Transporte gratuito será disponibilizado neste domingo durante a Domingueira no Portal da Amazônia

image Belém terá Dia Gospel na programação oficial de 410 anos
Capital paraense comemora "idade nova" dia 12 de janeiro

Criado em 1996, o bloco de rua nasceu de uma conversa informal entre amigos, em um bar, movida pelo desejo de brincar o carnaval à moda antiga. O que começou como uma pequena diversão ganhou, ao longo dos anos, corpo, voz e as ruas da cidade. 

Para Elói Iglesias, o clima carnavalesco já se instala no início do ano. “Acredito que desde janeiro as pessoas já estão ávidas pelo carnaval, para sair no início do ano, encontrar os amigos, dançar, bater papo”, afirmou em entrevista à Agência Belém.

image Prefeitura anuncia programação oficial do aniversário de 410 anos de Belém
Shows gratuitos na orla, com artistas regionais e nacionais, marcam as comemorações a partir deste sábado (10/1)

image Prefeitura de Belém decreta ponto facultativo segunda-feira (12), aniversário de 410 anos da cidade
Órgãos municipais devem manter escalas para garantir o funcionamento dos serviços considerados essenciais ao interesse público

Segundo o artista, o ‘Fofó’ mantém uma tradição de circulação pelos bairros históricos da cidade durante o período de pré-carnaval. “Nós saímos todos os domingos do pré-carnaval. Somos um bloco público, de rua, então nosso itinerário geralmente é a Cidade Velha. Inclusive, vamos começar o nosso pré-carnaval na Domingueira, por isso será o nosso primeiro grito carnavalesco”, explicou o cantor.

O repertório preparado para a apresentação no Portal da Amazônia reflete a diversidade musical que marca o bloco desde sua criação. “Um show bastante eclético, com tecnobrega, marchinhas antigas, marchinhas novas, músicas da Anitta, da Gaby Amarantos. É uma mistura de banda com charanga, bem paraense”, destacou Elói. 

O multiartista também adiantou que o público poderá ouvir composições autorais. “Também vou cantar músicas autorais do meu álbum ‘Iguana Maldita’ e sucessos como ‘Pecado de Adão’”, completou sobre a programação que integra o projeto da Prefeitura de Belém, realizado por meio da Secretaria Executiva de Políticas Públicas e Bem-Estar Social (Sepes).

Também participam da 'Domingueira', Xand Avião, a banda Nosso Tom, Carabao e os DJs Meury e Gigio Boy, que estreia carreira solo. A celebração começa no sábado (10/1) com o Dia Gospel, também no Portal da Amazônia, a partir das 20h.

Confira a programação dos shows de domingo:

15h – Abertura

15h30 – Nosso Tom

17h30 – 1º grito de carnaval do Bloco Fofó de Belém (Elói Iglesias)

19h – ⁠DJ Méury

20h30 – Lançamento da carreira solo do DJ Gigio Boy

22h – Xand Avião – Parabéns para Belém

00h – Carabao

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

fofó de belém

cultura

domingueira

aniversário de belém

o que fazer hoje em Belém

festa gratuita em belém
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

GRATUITO

Parque Olímpico Mangueirão é inaugurado com o evento ‘GeekParque’

Programação gratuita une esportes e cultura geek

08.01.26 16h26

CRIME

Carro da cantora Alcione é roubado no Rio de Janeiro

Não há informações sobre a presença da artista no automóvel

08.01.26 14h26

ENSAIOS DA ANITTA

Palco do 'Ensaios da Anitta' está em fase final de montagem; evento ocorre no sábado (10)

Show pré-carnaval da cantora Anitta acontece pela primeira vez em Belém e tem "Cosmos" como tema principal

08.01.26 12h56

PRÉ-CARNAVAL

Fofó de Belém puxa primeiro grito de Carnaval 2026 em ‘Domingueira’

Bloco de rua comandado por Elói Iglesias abre o pré-carnaval da capital com festa gratuita no Portal da Amazônia

08.01.26 11h15

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

SENSUAL

Conheça a cantora Juliana Bonde: de polêmica em Portel, regravação de música paraense a OnlyFans

A artista é conhecida pela sua sensualidade e conteúdos adultos.

25.01.23 16h26

MUSA

Juliana 'Bonde' sensualiza nas redes sociais para alegria dos fãs

No Stories do Instagram, a cantora do Bonde do Forró colocou o bumbum empinado diante das câmeras ao surgir de short jeans e top tomara que caia

09.02.21 10h05

FIM DOS TEMPOS?

Andressa Urach anuncia gravação de conteúdo adulto com o próprio filho, Arthur Urach

Subcelebridade chocou a web com a nova parceria e causou polêmica com internautas sobre

02.01.26 11h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda