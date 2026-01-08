Fofó de Belém puxa primeiro grito de Carnaval 2026 em ‘Domingueira’

O bloco Fofó de Belém, idealizado pelo multiartista Elói Iglesias, será uma das atrações da 'Domingueira' especial em comemoração aos 410 anos de Belém e ficará responsável por puxar o primeiro grito de Carnaval 2026 na capital paraense. A apresentação ocorre no domingo (11), a partir das 15h, no Portal da Amazônia, com entrada gratuita.

Criado em 1996, o bloco de rua nasceu de uma conversa informal entre amigos, em um bar, movida pelo desejo de brincar o carnaval à moda antiga. O que começou como uma pequena diversão ganhou, ao longo dos anos, corpo, voz e as ruas da cidade.

Para Elói Iglesias, o clima carnavalesco já se instala no início do ano. “Acredito que desde janeiro as pessoas já estão ávidas pelo carnaval, para sair no início do ano, encontrar os amigos, dançar, bater papo”, afirmou em entrevista à Agência Belém.

Segundo o artista, o ‘Fofó’ mantém uma tradição de circulação pelos bairros históricos da cidade durante o período de pré-carnaval. “Nós saímos todos os domingos do pré-carnaval. Somos um bloco público, de rua, então nosso itinerário geralmente é a Cidade Velha. Inclusive, vamos começar o nosso pré-carnaval na Domingueira, por isso será o nosso primeiro grito carnavalesco”, explicou o cantor.

O repertório preparado para a apresentação no Portal da Amazônia reflete a diversidade musical que marca o bloco desde sua criação. “Um show bastante eclético, com tecnobrega, marchinhas antigas, marchinhas novas, músicas da Anitta, da Gaby Amarantos. É uma mistura de banda com charanga, bem paraense”, destacou Elói.

O multiartista também adiantou que o público poderá ouvir composições autorais. “Também vou cantar músicas autorais do meu álbum ‘Iguana Maldita’ e sucessos como ‘Pecado de Adão’”, completou sobre a programação que integra o projeto da Prefeitura de Belém, realizado por meio da Secretaria Executiva de Políticas Públicas e Bem-Estar Social (Sepes).

Também participam da 'Domingueira', Xand Avião, a banda Nosso Tom, Carabao e os DJs Meury e Gigio Boy, que estreia carreira solo. A celebração começa no sábado (10/1) com o Dia Gospel, também no Portal da Amazônia, a partir das 20h.

Confira a programação dos shows de domingo:

15h – Abertura

15h30 – Nosso Tom

17h30 – 1º grito de carnaval do Bloco Fofó de Belém (Elói Iglesias)

19h – ⁠DJ Méury

20h30 – Lançamento da carreira solo do DJ Gigio Boy

22h – Xand Avião – Parabéns para Belém

00h – Carabao