Belém terá Dia Gospel na programação oficial de 410 anos

No próximo dia 12 de janeiro, Belém comemora 410 anos. A celebração será marcada por diversos momentos. Igor Normando, Prefeito da cidade, publicou nas suas redes sociais, que pela primeira vez no calendário de aniversário de Belém terá Dia Gospel. Os shows ocorrem no dia 10 de janeiro, no Portal da Amazônia.

Na programação oficial, o momento da celebração foi anunciado pelo gestor no último domingo (28), ele destacou que será um evento para curtir com a família com "muita oração e afeto". De acordo com a postagem, a iniciativa estabelece um espaço específico para o público cristão dentro do cronograma festivo.

“São 410 anos da nossa cidade e é a primeira vez que vai ter um Dia Gospel na nossa programação. Vai ter Davi Sacer, Novo Som. A gente te espera lá, todo o povo cristão, com a família e, principalmente, com muito afeto e oração”, afirmou o prefeito no vídeo.

Além da programação do dia 10, oficialmente a comemoração do aniversário de Belém contempla shows musicais, apresentações culturais, parabéns em bolo comemorativo e atividades que reúnem o público em áreas públicas da capital.