Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Belém terá Dia Gospel na programação oficial de 410 anos

Capital paraense comemora "idade nova" dia 12 de janeiro

O Liberal
fonte

Davi Sacer se apresenta no Dia Gospel em Belém (Divulgação)

No próximo dia 12 de janeiro, Belém comemora 410 anos. A celebração será marcada por diversos momentos. Igor Normando, Prefeito da cidade, publicou nas suas redes sociais, que pela primeira vez no calendário de aniversário de Belém terá Dia Gospel. Os shows ocorrem no dia 10 de janeiro, no Portal da Amazônia.

Na programação oficial, o momento da celebração foi anunciado pelo gestor  no último domingo (28), ele destacou que será um evento para curtir com a família com "muita oração e afeto". De acordo com a postagem, a iniciativa estabelece um espaço específico para o público cristão dentro do cronograma festivo. 

VEJA MAIS

image Sônia Bridi recebe homenagem de aniversário dentro de ônibus em Belém
A repórter da TV Globo comemorou mais um ano de vida nesta sexta-feira (14)

image Fãs se preparam para encontrar Nattan e Natanzinho Lima no Vira Pará
Evento gratuito, marca a virada do ano no estacionamento do estádio Mangueirão. Além de Nattan e Natanzinho Lima, ainda terá Joelma, Carol Line, Gaby Amarantos e a aparelhagem Carabao

image VÍDEO: vira-latas se abrigam em presépio e cena viraliza na web
Registro mostra dois cães procurando abrigo em presépio montado em Pará de Minas

“São 410 anos da nossa cidade e é a primeira vez que vai ter um Dia Gospel na nossa programação. Vai ter Davi Sacer, Novo Som. A gente te espera lá, todo o povo cristão, com a família e, principalmente, com muito afeto e oração”, afirmou o prefeito no vídeo.

Além da programação do dia 10, oficialmente a comemoração do aniversário de Belém contempla shows musicais, apresentações culturais, parabéns em bolo comemorativo e atividades que reúnem o público em áreas públicas da capital.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Aniversário de Belém
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SHOWS

Interiores do Pará se preparam para o réveillon com festas à beira-mar, aparelhagem e grandes nomes

Programações gratuitas movimentam Salinópolis, Bragança, Soure, Salvaterra, Marabá e Altamira

31.12.25 12h52

FESTAS

De Anitta a Guns N’ Roses: Belém terá agenda histórica de shows em 2026

Capital paraense se consolida como rota das grandes turnês com maratona de pré-carnaval e shows de ícones como Gilberto Gil e Djavan.

31.12.25 8h00

LUTO

Retrospectiva: relembre os famosos que morreram em 2025

Lista relembra nomes do Pará, do Brasil e do mundo que morreram ao longo do ano

30.12.25 23h44

AGENDA

Carabao comanda maratona de shows no Réveillon paraense

Com uma agenda frenética, a aparelhagem que atravessa a capital e o interior

30.12.25 17h56

MAIS LIDAS EM CULTURA

VIRALIZOU

Lembra dela? Internautas dizem que campeã do BBB está 'irreconhecível' e ela rebate críticas

Vencedora do Big Brother Brasil (BBB) 23 afirma que não se incomoda com comentários e detalha rotina de saúde e cuidados

01.01.26 8h30

TELEVISÃO

BBB é destaque entre os Reality Shows previstos para 2026 no Brasil; veja a lista!

Emissoras como Record, SBT e Band também preparam estreias e novas temporadas de seus programas de entretenimento mais populares

01.01.26 8h40

dica

Novelas turcas: veja uma lista de produções emocionantes para assistir no Globoplay

Veja detalhes de 'Leyla: Sombras do Passado', 'Mãe', 'O Último Verão' e 'Hercai: Amor e Vingança', disponíveis na plataforma de streaming do Grupo Globo

01.01.26 8h30

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (01/01)?

O filme 'As Panteras' vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra', na TV Globo

01.01.26 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda