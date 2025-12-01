Capa Jornal Amazônia
Brasil

Brasil

VÍDEO: vira-latas se abrigam em presépio e cena viraliza na web

Registro mostra dois cães procurando abrigo em presépio montado em Pará de Minas

Hannah Franco
fonte

Animais de rua usam presépio como refúgio e vídeo viraliza em Minas Gerais (Instagram/@paranews.pm)

Um vídeo que mostra dois cães caramelos descansando dentro de um presépio montado em Pará de Minas, Minas Gerais, viralizou nas redes sociais nos últimos dias. As imagens mostram os animais buscando abrigo na estrutura natalina instalada na cidade, em meio às baixas temperaturas registradas na região.

O registro foi publicado por uma página de notícias local e rapidamente ganhou repercussão, acumulando mais de 50 mil visualizações e dezenas de comentários. Internautas se emocionaram com a cena dos vira-latas acomodados entre os elementos da decoração, em um gesto espontâneo de busca por proteção e calor.

De acordo com moradores, não é a primeira vez que cães de rua se aproximam de espaços decorados para eventos públicos. No vídeo, os animais aparecem deitados tranquilamente dentro da representação do presépio, chamando a atenção de quem passava pelo local.

Nos comentários, muitos seguidores destacaram o simbolismo da cena. “Onde tem inocentes se sentindo acolhidos, tem Deus!”, escreveu uma usuária. Outra internauta afirmou: “Caramelo apareceu pra mostrar que Jesus pode aparecer em diferentes faces”. Já um terceiro comentário refletiu sobre a realidade dos cães abandonados: “Muito fofos! Pena estarem soltos na rua. Não estavam destruindo nada, só se protegendo do frio e encontrando acolhimento”.

O presépio foi montado por um arquiteto da cidade e integra a programação de decoração natalina do município.

