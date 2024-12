Casal troca carreiras por conteúdo adulto e adota vida nômade pelo Brasil

Nino e Aline, um casal de Resende, no Rio de Janeiro, encontraram no universo do conteúdo adulto uma maneira de realizar o sonho de viver na estrada. Eles trocaram carreiras estáveis por um estilo de vida nômade, viajando pelo Brasil em um motorhome enquanto compartilham sua intimidade com seguidores na internet.

De acordo com portal Uol, antes de mergulhar no universo +18, o casal levava uma rotina bem tradicional. Nino trabalhava há mais de 10 anos na Volkswagen, enquanto Aline atuava na área de finanças. A paixão por viagens, porém, sempre os acompanhou, e ambos já documentavam seus passeios em um perfil no Instagram.

(Instagram/@ninoealineporai)

Quando perceberam que as redes sociais não geravam a renda esperada, decidiram apostar em conteúdo adulto e criaram um perfil na plataforma Privacy. Apesar do preconceito enfrentado no início, a decisão de deixar os empregos trouxe liberdade financeira e uma nova perspectiva de vida. “Fazer conteúdo adulto nos deu a liberdade financeira de trabalhar da estrada. Tínhamos uma meta de valores e logo no primeiro mês lucramos 10 vezes mais do que o esperado”, revelou Nino.

Atualmente, a página do casal na plataforma Privacy conta com 219 vídeos, 88 fotos e mais de 100 mil seguidores. A assinatura custa R$ 49,90, e grande parte do material é produzido durante suas viagens. “Muita gente vê os lugares por onde passamos, que publicamos no Instagram, e se questiona se rolou algo ali ou não. Tentamos ir a locais diferentes e em alguns deles dá para gravar, porque é vazio. Fazemos tudo com respeito”, afirmou Aline. “Evitamos pontos turísticos conhecidos, e já gravamos em cachoeiras e praias, por exemplo.”

Segundo Aline, a espontaneidade é o diferencial do casal. “Tudo é muito natural. Acho que esse é o nosso diferencial em um mundo de conteúdos bem planejados e com muitos ângulos. Acredito que geramos afinidade.”

O casal equilibra com sucesso a produção de conteúdo adulto e uma presença discreta nas redes sociais. “Temos o melhor dos mundos. Ganhamos dinheiro com a Privacy, vivemos no motorhome e somos respeitados pelo público. Quem manda mensagem em nosso Instagram, onde mostramos uma vida normal, com quase nenhuma referência ao conteúdo adulto, é sempre com tom de elogio e educação. Eles entendem que são dois mundos diferentes”, concluiu Nino.