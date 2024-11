Enfermeira larga profissão para vender conteúdo adulto: 'Quero faturar muito'

Rafaela Prado, uma enfermeira do Espírito Santo, abandonou a carreira na área da saúde para se dedicar às plataformas de conteúdo adulto. A capixava atuava há mais de 10 anos na enfermagem e, desde junho deste ano, se dedica exclusivamente ao novo trabalho com o intuito de obter uma renda mensal maior do que anterior.

Além da garantia de ganhos maiores com o Privacy e o OnlyFans, a criadora de conteúdo disse que a mudança na vida profissional também tem outros motivos. "Quero continuar a ajudar os meus pais, ter a minha casa e o meu carro próprio. Isso não seria possível trabalhando como enfermeira", revelou ao G1.

Rafaela começou na área para maiores de 18 anos publicando contos eróticos de sua autoria, narrados com suas imagens. "Eu sempre trabalhei em um emprego [formal] e ajudei os meus pais. Hoje, com os vídeos, eu ganho pouco mais do que antes, mas ainda estou começando", explicou.