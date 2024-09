Musa do OnlyFans que prometeu transar com 600 pessoas em 2024 dá atualização sobre o desafio

Uma modelo conhecida por criar conteúdo erótico no OnlyFans, Annie Knight, de 26 anos, prometeu, na virada do ano, transar com 600 pessoas até o final de 2024. Recentemente, ela atualizou seus seguidores sobre o progresso do desafio em suas redes sociais, revelando estar "exausta", mas sem intenção de desistir.

Annie, que já foi considerada a "pessoa mais sexualmente ativa da Austrália" devido ao seu histórico, transou com 365 homens no ano passado. Este ano, decidiu aumentar a meta para 600 parceiros. Pelo Instagram, ela informou ter alcançado 400 parceiros até o momento, faltando ainda quatro meses para o fim do desafio. No entanto, admitiu que, para atingir a meta, chegou a se relacionar com homens que não achava atraentes.

VEJA MAIS

“Em alguns momentos, baixei um pouco meus critérios”, confessou. "Mas, no geral, ainda mantenho um certo padrão.” Em uma entrevista, Annie chocou os apresentadores ao revelar que, em um único dia, transou com 16 homens.

Para facilitar o cumprimento da meta, Annie criou um formulário online, disponível em seus stories no Instagram, onde interessados podem se inscrever para fazer parte de sua lista de parceiros. "Não sei por que não pensei nisso antes", comentou.