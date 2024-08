Modelo de OnlyFans faz sexo no túmulo do pai para “curar trauma”

Ava Louise, criadora de conteúdo adulto, repercutiu nas redes depois de gravar um vídeo sexual no túmulo de seu pai e publicá-lo em sua conta no OnlyFans. Segundo a modelo, a gravação foi uma maneira de lidar com a ausência paterna.

Em entrevista ao Daily Star, Ava Louise explicou: “Eu achei muito catártico. Não ter pai me levou ao meu trabalho, então pensei que a ironia resultou em uma bela obra de arte”, comentou.” Ela acrescentou que o projeto abordou o trauma coletivo que as mulheres enfrentam com o abandono de figuras masculinas e paternas, e as medidas que tomam para curar essas feridas.

Após a postagem no OnlyFans, Ava também compartilhou uma foto ao lado da lápide de seu pai no Instagram, com a legenda: “Vocês não vão acreditar no vídeo que fiz no túmulo do meu pai.”