Tá dura? Andressa Urach reclama de impostos, mesmo com faturamento milionário com vídeos de sexo

Andressa Urach é um dos grandes nomes no mundo do conteúdo adulto, e fatura bastante dinheiro com as produções +18 que vende nas plataformas on-line. Mas, também está sujeita a pagar impostos, e devido o alto lucro, a quantia direcionada pela influenciadora ao governo pode assustar os trabalhadores comuns.

Por meio de uma publicação no Instagram, Andressa mostrou um comprovante de pagamento de quase meio milhão à Receita Federal, valor referente aos seus ganhos como criadora de conteúdo +18.

VEJA MAIS

“É hora de pagar impostos, e sei que muitas pessoas criticam meu trabalho vendendo conteúdo adulto. Mas a verdade é que pago meus impostos como qualquer outro trabalhador. Esse dinheiro pode ajudar a melhorar a saúde e a educação. Orgulho-me do que faço, porque, além de ser um trabalho legítimo, também contribuo para a sociedade. Sou uma trabalhadora legítima”, escreveu Andressa, mostrando um recibo no valor de R$ 462.660,00.

E aí? Você tem isso para pagar de imposto? Está falando mal do meu trabalho? Tem certeza?", questionou a influenciadora. "Tipo, eu pago meus impostos e você? Teria esse valor para pagar? Ainda vai julgar meu trabalho?", complemento Urach.

Em algumas entrevistas, Andressa contou que se tornou milionária produzindo conteúdo para a Privacy, a versão brasileira do OnlyFans. Ela revelou que, em apenas 40 dias, ganhou mais de R$ 1 milhão com a plataforma, sem incluir seus rendimentos com publicidades e outros empreendimentos.

"Quase meio milhão de imposto. O povo tudo criticando e ela ficando milionária. Não adianta povo, 90% que critica tá lá assinando o conteúdo dela", comentou uma seguidora. "Esse valor resolveria a minha vida todinha", escreveu uma segundo internauta. Um terceiro ainda saiu em defesa da influenciadora: "A vida é uma circunferência! Muitos não imaginam o peso, a luta e a dedicação diária que você coloca em tudo que faz. Cada passo é uma vitória, e tenho muito orgulho do que você vem semeando na vida de tantas pessoas. O segredo do verdadeiro sucesso é crescer e contribuir, e você é a prova viva disso. Continue brilhando".