Andressa Urach diz que quer fundar igreja para pecadores: 'não vou tirar o dinheiro de ninguém'

Durante uma interação com seus seguidores nas redes sociais, a atriz de conteúdo adulto Andressa Urach revelou que aceitaria voltara para ‘A Fazenda’, da Record e que ainda pretende fundar uma igreja própria. Polêmica, ela ainda relembrou que move um processo contra a igreja Universal, de Edir Macedo.

VEJA MAIS:

Por meio de uma caixinha de perguntas, ela respondeu um seguidor e deu detalhes sobre um possível retorno para o reality show da Record.

"Estou em um processo contra a igreja [Universal], e a Record é deles, então não me chamariam. Mas, se não fossem rancorosos, não misturassem as coisas e me chamassem, eu iria, sim", declarou.

Ainda na interação pela rede social, Urach revelou que planeja fundar uma igreja, a qual aceitará todos os pecadores. "Daqui uns cinco anos, vou abrir uma igreja, mas não vou tirar o dinheiro de ninguém. Quero ter condições de sustentar sozinha minha igreja. O que recebo de Jesus quero dar de graça. Minha igreja vai ser para todos os pecadores, não para os santos. Quero falar de Jesus com a língua de cobra”, afirmou