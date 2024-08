Atores pornôs que casaram pelados se separam após menos de 2 meses

O casal de atores pornôs Luiza Marcato e Maximo Garcia se separaram após dois meses de casados. A cerimônia chamou a atenção de internautas, pois foi nudista. Influenciadores e produtores de conteúdo adulto, Luiza e Maximo estavam com agenda lotada, o que foi decisivo na separação.

O ex-casal viaja para gravar as imagens publicadas em plataformas, como OnlyFans e Privacy, e os desencontros acabaram esfriando a relação. “Desde o casamento, praticamente não ficamos mais juntos. Só por vídeo, por ligação, e eu não quero uma relação assim. E nesse momento, a prioridade dele também é o trabalho. Chegamos à conclusão que vamos focar nos negócios e não no amor nesse momento”, disse Luiza.

Luiza afirmou que o casamento era fechado e a relação com outras pessoas era permitida apenas para produzir conteúdo. “Quando se tem distância, naturalmente a coisa esfria. E isso abre espaço para outras pegações, envolvimentos, enfim. Antes que a coisa termine mal eu prefiro me separar e viver do meu jeito, no meu espaço. A nossa relação continua no trabalho, mas não como um casal de verdade. É uma decisão minha”, declarou.

O casamento nudista de Luiza e Maximo foi em São Paulo. Assim como o casal, os convidados também estavam totalmente sem roupas. A cerimônia foi intimista, com poucos amigos presentes.