Andressa Urach choca a web ao realizar cirurgia inusitada para aumentar o prazer

Nesta terça-feira (30/7), Andressa Urach surpreendeu seus fãs e seguidores ao compartilhar o pós-operatório de uma cirurgia feita para aumentar o prazer sexual. A produtora de conteúdo adulto foi submetida a um procedimento que dividiu a língua em duas partes, usando a técnica de bifurcação, conhecida como "língua de cobra".

Urach explicou que a transformação visa potencializar seus conteúdos e performances, trazendo uma ideia inovadora para seus seguidores. Ela afirmou que dividir a língua vai intensificar suas práticas sexuais e aumentar o prazer durante as atividades íntimas. “Pode parecer estranho para o público, mas sempre tive esse desejo, um aumento no prazer durante as atividades íntimas”, acrescentou Andressa.

Ela também destacou que a novidade deve impulsionar suas vendas em plataformas para maiores de 18 anos, como Privacy e OnlyFans, e que suas expectativas estão altas para alcançar um novo patamar em suas performances e também na satisfação dos fãs.

“Quero atingir um nível de venda nunca feito com o vídeo da gravação. A bifurcação da língua foi uma decisão para levar minhas performances a um novo patamar. Minhas expectativas estão altas, acredito que essa modificação trará um diferencial significativo e aumentará a satisfação tanto minha quanto dos meus fãs”, afirmou Urach.