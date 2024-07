É gay mesmo? Ator tem sexualidade questionada após fazer sexo com Andressa Urach e MC Pipokinha

O ator pornô gay Bruno ZL rebatou um comentário feito por um seguidor do Instagram que o chamava de "ex-gay" após ele contracenar em uma gravação de conteúdo adulto com Andressa Urach e MC Pipokinha.

“Vi que você gravou uma cena com a Urach e Pipokinha? Você não era gay?”, perguntou um seguidor de ZL em uma "caixinha" de perguntas do Instagram.

VEJA MAIS

Em resposta, Bruno disse que não existe "ex-gay", pois ninguém escolhe sua orientação sexual, e sim nasce com ela. "Ué, família, mas existe 'ex-gay'? Até o ponto que eu saiba não existe ex-gay, a gente nasce assim. Simplesmente isso”, comentou. “Assim como os héteros gravam com os gays, eu fui lá e gravei também com os héteros. Vocês já pensaram que eu estou simplesmente fazendo pink money reverso?”.

Atualmente, Bruno – que também é dançarino de Pipokinha - produz conteúdo adulto com outros homens para as plataformas adultas OnlyFans e Privacy. Na primeira, ele cobra 6,79 dólares mensais (R$ 37,72) para que os assinantes confiram suas fotos e vídeos sensuais, na segunda, a assinatura custa R$ 19,90.

No Twitter, onde ZL compartilha prévias de seus conteúdos, o criador de conteúdo adulto conta com mais de 1 milhão de seguidores.