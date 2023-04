Bilionário David Geffen se casa com ex-ator pornô gay 50 anos mais novo

O bilionário americano David Geffen, de 80 anos, um dos nomes mais respeitados no mercado da produção musical e de cinema, se casou com o ex-ator pornô gay, Donovan Michaels, de 30 anos. Contando com uma cerimêonia discreta, o empresário trocou alianças com o amado sob a presença de apenas quatro convidados, no fim de março, em Beverly Hills, na Califórnia.

Os dois se conheceram em 2020, quando Donovan deu aulas de musculação a David, segundo publicação do New York Post. Ainda de acordo com o site norte-americano, o ex-ator pornô adotou um nome diferente em 2014 quando morou na Flórida e dançava em festas promovidas por clubes gays de Miami. Algumas delas eram voltadas a homens mais velhos.

Donovan voltou a usar o nome original quando regressou a Nova York e investiu na carreira de modelo. O ex-ator pornô possui diversas imagens ousadas na internet, nas quais aparece sem roupa e atuando em filmes pornôs voltados ao público homossexual.

Quem é o bilionário?

David Geffen possui uma fortuna avaliada em US$ 7,7 bilhões, cerca de R$ 38 bilhões, e é discreto quanto a vida pessoal. Ele mantém suas redes sociais privadas a amigos. Vale destacar ainda que o empresário ajudou a criar a Dreamworks, ao lado do diretor Steven Spielberg.

David também fundou as gravadores Asylum Records, Geffen Records e DGC Records. Ele é conhecido por fazer doações a diversas instituições filantrópicas em diferentes áreas como educação, pesquisa e movimento negro e causa LGBT+. Além disso, ajudou a criar hospitais, museus e centros de artes pelo mundo.

O empresário David Geffen ao lado de Michael Jackson e Madonna nos anos 90 (Extra)