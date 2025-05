Influenciadora leva espontaneidade para conteúdos e ganha destaque na TV; conheça

Samanta Alves, de 23 anos, fez da produção de conteúdo a conquista de milhões de seguidores. Nascida e criada em Oswaldo Cruz, bem perto de Madureira, no Rio de Janeiro elka soma uma rede no Instagram são mais de 3,2 milhões de seguidores, e no TikTok, 2,2 milhões.

Samanta faz da espontaneidade e desenvoltura o segredo do seu sucesso. O resultado foi: convite para ser repórter especial na última edição do Prêmio Multishow, e ela foi trajando alfaiataria, brilho e chinelos. Em seguida, ela apareceu na “beca” para cobrir o “Melhores do Ano”, da TV Globo.

“Obviamente que quando você esta em frente às câmeras, você performa, mas, no fundo, tem que ter a sua verdade”. Um exemplo disso é o seu quadro “Na Condução”, em que grava vídeos em transportes públicos vestida de blazer e camisa social. “Eu gravo os vídeos de terninho porque representa a época em que eu voltava do estágio em Direito”.

Nascida e criada em Madureira, na Zona Norte do Rio, Samanta Alves conquistou espaço na web mostrando a realidade, com muito humor, do carioca raiz.

No fim do Ensino Médio, em 2018, ela resolveu criar um canal para guardar lembranças da sua turma. Samanta escolheu uma música infantil com batidas de funk para embalar um vídeo dançando passinho. O que ela não esperava era ver a zoeira rodar o país. Incentivada pelo sucesso inesperado, Samanta repetiu a fórmula em pontos emblemáticos do Rio, como o Cristo Redentor e a Candelária.

A paixão pelo Botafogo também virou tema de seus vídeos, inicialmente de forma despretensiosa. Por isso, em 2020, também recebeu um convite da Botafogo TV para criar o quadro “Na galera”.

Antes da Copa de 2022, Samanta quase pendurou as chuteiras. Sem perspectivas, cogitava prestar concurso para a Polícia Federal. Mas decidiu arriscar: se inscreveu num concurso da CBF para cobrir o Mundial no Catar. Por pouco não entrou. Ela ficou em sétimo lugar – e apenas seis seriam selecionados.

Já que não conseguiu a qualificação, Samanta decidiu cobrir a Copa nos bares do Rio de Janeiro. O público não apenas comprou a ideia, como catapultou os vídeos para milhões de visualizações. Com o sucesso, ela começou a expandir os temas. "Fizemos final de ano em Madureira, Carnaval, festas. O 'Na galera' virou muito mais do que um quadro sobre futebol”, diz ela.