Grupo de K-pop NTX anuncia show em Belém em evento dedicado à fã paraense

O grupo sul-coreano de K-pop NTX desembarca em Belém no dia 1º de julho para uma apresentação especial na Assembleia Paraense. O show acontecerá no Srta. Kim Festival – Fan Event Social, evento que celebra a cultura coreana e presta homenagem à jovem paraense que dá nome ao festival.

Apesar de não fazer parte da rota oficial da “2025 NTX World Tour: Our Track in BRAZIL”, que passará por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Recife e Paraíba, o show em Belém tem um significado especial. A apresentação foi viabilizada como uma homenagem a uma jovem fã de K-pop que faleceu precocemente. O festival foi idealizado pelos pais da jovem Srta. Kim, que inspirados pela paixão da filha pela Coreia do Sul, criaram o Srta. Kim Korean Food, primeiro restaurante 100% coreano do Pará, localizado em Ananindeua.

Os ingressos começam a ser vendidos neste sábado (10), pela plataforma Articke. Já os valores serão divulgados nesta quarta-feira (7), no perfil oficial da Srta. Kim no Instagram. Além da apresentação do NTX, o Srta. Kim Festival contará com diversas atividades culturais, como concurso de cosplay e cover de K-pop, playdancer, DJ’s, lojinhas temáticas e atividades interativas voltadas para o público fã do universo asiático.

Através de uma live realizada nas redes sociais, a organização informou que os ingressos de pista terão valor promocional com a entrega de 1 kg de alimento não perecível e kits de higiene, que serão destinados a comunidades em situação de vulnerabilidade. A programação inicia às 16h para o público VIP, com direito a acompanhar a passagem de som do grupo e participar de interações exclusivas com os integrantes. O show principal está previsto para começar por volta das 20h.

Sobre o NTX

O NTX (abreviação de Neo Tracks nºX) é um grupo formado por Hyeongjin, Yunhyeok, Jaemin, Changhun, Hojun, Eunho, Seungwon e Rawhyun, e vem conquistando fãs ao redor do mundo desde sua estreia em 2021. Conhecido pelas performances e participações em programas de televisão na Coreia do Sul, o grupo aposta agora em uma nova fase com a turnê “Our Track Tour”, que marca o lançamento do segundo álbum de estúdio, "OVER TRACK".

O projeto é considerado o mais autoral da carreira do NTX, com os integrantes envolvidos diretamente na composição e produção das 11 faixas inéditas, que mesclam hip-hop, R&B, eletrônico e baladas midtempo. A turnê pelo Brasil antecede a passagem do grupo por outros países da América Latina.