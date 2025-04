Astro de K-POP desembarca em Belém e prova comidas típicas

Os fãs belenses de K-POP e do cantor ACE, integrante do grupo coreano VAAV, têm motivos para ficarem felizes: o artista já está em Belém para o show que fará na capital paraense e já degustou aas delícias da culinária regional em um restaurante coreano.

O astro desembarcou em Belém na quinta-feira (24/04), logo após publicar um story no avião dizendo que já estava a caminho da cidade. ACE já estava no Brasil e realizou um show em Fortaleza na quarta-feira (23/04).

ACE postou story embarcando para Belém. (Redes Sociais)

Ainda na noite de quinta-feira (24/04), um restaurante localizado na Cidade Nova e especializado em comida asiática e coreana, postou em seus stories alguns pratos de vatapá. No vídeo, um dos donos do estabelecimento afirma que o astro coreano já havia comido algumas comidas típicas e que gostou: "Vamos levar um vatapá bem paraense".

Veja o vídeo:

Quem é ACE?

ACE é o nome artístico de Jang Woo Young, nascido em 28 de agosto de 1992. É um dos sete membros do grupo sul-coreano VAV (abreviação de Very Awesome Voice ou “Very Awesome V-Rangers”, formado pela A Team Entertainment (antes chamada AQ Entertainment) em Seul, Coreia do Sul.

Show em Belém

Belém é um dos destinos da turnê solo de ACE. O show ocorrerá no dia 25 de abril no Cine Teatro do CCBEU às 19h. Mais informações e compras de ingresso no link .

