Estão abertas as inscrições para o XXI Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas 2025

A partir desta segunda-feira (05), estão abertas as incrições para o concurso de quadrilhas juninas do Arraial de Todos os Santos 2025. O edital que define as regras para a disputa foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado (DOE).

As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário eletrônico disponível em: Arraial de Todos os Santos 2025, até o próximo dia 12 de maio.

A XXI edição do Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas é uma realização do Governo do Pará. “O concurso de quadrilhas juninas, assim como o edital de folguedos, é mais uma ação do Governo do Estado, por meio da Fundação Cultural do Pará, que objetiva promover e democratizar o acesso aos recursos para o fomento de bens e serviços artísticos e culturais e surge como estratégia para a valorização e visibilidade da produção no âmbito da Cultura Popular do Pará”, define o presidente da Fundação Cultural do Pará, Thiago Miranda.

Para esta edição, a premiação do concurso em dinheiro soma aproximadamente 570 mil reais, distribuídos entre quadrilhas juninas, misses, marcadores, estilistas e coreógrafos, nas categorias adultas e mirins que obtiverem as maiores pontuações, conforme descrito no Edital 006/2025.

Todas as quadrilhas inscritas no Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas receberão certificado de participação no evento. Os certames consideram as seguintes faixas etárias para participação: quadrilhas juninas e misses mirins com idade mínima de cinco anos completos e idade máxima 14 anos completos, até a data da inscrição. Quadrilhas juninas e misses adultas com idade mínima de 13 anos completos, também até a data da inscrição. Para as misses caipiras da diversidade a idade mínima é de 18 anos completos, até a data da apresentação.

SORTEIO

Para definir a ordem das apresentações das quadrilhas e misses juninas será realizado um sorteio de forma híbrida, no próximo dia 23 de maio, às 10h, na sede da Fundação Cultural do Pará, em Belém. Cada quadrilha poderá enviar um representante para acompanhar o processo.

As quadrilhas inscritas poderão efetuar a troca entre si, de datas e horários determinados em sorteio, desde que o arranjo seja comunicado à coordenação do concurso no prazo de 48h a contar da data do sorteio.

As apresentações do XXI Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas vão ser entre os dias 13 e 27 de junho. A apuração dos resultados será realizada no dia 28 de junho e a premiação no dia 29 de junho.