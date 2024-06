Concurso de Quadrilha Junina em Óbidos: ‘Baila Comigo’ de Oriximiná é a campeã do concurso

No último sábado (22), a Praça da Cultura em Óbidos foi palco do 3º Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas, durante a terceira noite do Arraiá dos Pauxis 2024. A grande vencedora da competição foi a quadrilha "Baila Comigo" de Oriximiná, que se destacou com uma apresentação temática intitulada "BEC: Estrada da Miscigenação Cultural de Oriximiná". A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, organizou o evento e realizou a cerimônia de premiação.

O tema da quadrilha junina vencedora abordou a história dos migrantes nordestinos que, a partir da década de 80, estabeleceram-se na comunidade do BEC, enfrentando desafios de infraestrutura e acessibilidade.

Seis quadrilhas juninas das cidades de Óbidos, Oriximiná e Monte Alegre participaram da competição. A ordem de apresentação foi: Realeza Junina (Monte Alegre), Xique-Xique (Distrito do Flexal-Óbidos), Baila Comigo (Oriximiná), Coração Junino (Óbidos), Lumi’Arte (Oriximiná) e Brincando de São João (Óbidos).

Após a avaliação de cinco jurados, as três primeiras colocadas foram anunciadas. Confira:

1º lugar: Baila Comigo (Oriximiná);

2º lugar: Lumi’Arte (Oriximiná);

3º lugar: Coração Junino (Óbidos).

Além dos prêmios principais, foram concedidos reconhecimentos individuais, como Melhor Casal de Noivos para Realeza Junina de Monte Alegre, Melhor Casal Caipira para Lumi’Arte de Oriximiná, Melhor Rainha para Baila Comigo de Oriximiná, Melhor Marcador para Lumi’Arte de Oriximiná, Melhor Apresentador para Baila Comigo de Oriximiná, e Melhor Rainha da Diversidade para Coração Junino de Óbidos.