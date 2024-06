Mingau Liberal é celebrado com música e quadrilha vencedora do concurso deste ano

O Grupo Liberal realizou nesta terça-feira (25) o tradicional "Mingau de O Liberal", uma programação junina para os colaboradores do grupo como forma de celebrar e confraternizar. A programação contou com a apresentação do cantor Luan Kassio, a quadrilha "Rainha da Juventude" vencedora do concurso oficial da prefeitura de Belém deste ano, além do Careca do Mingau, tradicional de Belém.

A produtora executiva e coordenadora de Conteúdos do Grupo Liberal, Meg Martins, explica que a programação é realizada todos os anos como forma de proporcionar cada vez mais envolvimento entre os colaboradores, já que o mês junino é um período festivo e as pessoas gostam de desfrutar das danças e da culinária da época.

VEJA MAIS

"É um momento de confraternização e celebração para os colaboradores do Grupo Liberal, pois o mês de junho é marcado pelas danças e comidas típicas”, destaca Meg. A quadrilha Rainha da Juventude, do bairro da Cremação, se apresentou e mostrou toda a performance temática do Ver-o-Peso, que foi o tema que escolheu e ganhou o título do concurso da prefeitura deste ano.

Junior Lisboa, que é coordenador e marcador da quadrilha, diz que a Rainha da Juventude já tem uma tradição de mais de 60 anos e conta com aproximadamente 100 títulos. Esse ano, optou em adotar o tema do Ver-o-Peso, mas focando no trabalho dos feirantes. “Adotamos a nossa temática homenageando o trabalho dos feirantes do Ver-o-Peso, que marca diferentes momentos de atuação na feira”, pontua o coordenador.

"Foi uma quadrilha que começou como brincadeira de rua e depois, de forma natural, foi se profissionalizando e colecionando títulos”, acrescenta Junior Lisboa. Quem também promoveu a diversão no evento foi o cantor Luan Kassio, que toca sertanejo e outros gêneros. Para o artista, esse tipo de celebração é importante tanto para a empresa como também para a produção cultural, uma vez que esse período junino é um dos momentos em que mais aquece os artistas.

"É muito bom poder participar de um momento desse, já que envolve música, alegria e diversão”, diz Luan Kassio. E para completar a alegria dos colaboradores, o Careca do Mingau também esteve presente. Mais de 200 copos de mingau de milho e tapioca foram distribuídos para a empresa, além dos bolos e demais guloseimas.

Wandoil Fernandes, que carrega a marca desde 1995, diz que percorre por mais de 28 bairros de Belém com 12 carros. Ele diz que nesse período o consumo aumenta e pontua que sempre é importante celebrar com comida.