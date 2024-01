MC Carol se casa com ex-ator de filme pornô gay San Bolt

MC Carol se casou neste domingo (7) com o ex-ator de filme pornô gay, San Bolt. A funkeira celebrou a união com o amado com várias fotos e vídeos no Instagram. "Nos conhecemos 07/01/2023. Nos casamos 07/01/2024", escreveu ela.

O casal recebeu uma série de felicitações pelo casamento. "Que lindo! Felicidades", escreveu João Guilherme. "Seus lindos. Toda a felicidade do mundo para vocês", desejou Luana Xavier. "Sua linda, maravilhosa, brilha muito!! Que o amor seja o fio condutor da vida de vocês", afirmou a atriz Aline Borges.

San, de 27 anos, é natural de Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. San conhecido na internet por ter atuado em filmes pornográficos. O ator usava um codinome em produções para o sites de conteúdo eróticos, como o Hot Boys. Ele costumava atuar em filmes adultos com romances gays.