Corpo de Anderson Leonardo, do Molejo, será velado neste domingo no Rio

O velório de Anderson Leonardo, integrante do Molejo, está marcado para ocorrer neste domingo (28), das 11h às 15h30, na capela 9 do Cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por meio do Instagram da banda. O músico faleceu nesta sexta-feira (26), aos 51 anos, em decorrência de um câncer. Companheiros de Anderson por décadas, os integrantes do Molejo lamentaram profundamente a perda do vocalista.

"Nosso guerreiro lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer. No entanto, será sempre lembrado por toda a família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao MOLEJO. Sua presença e alegria eram uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida. Nós te amamos."

VEJA MAIS

O músico estava hospitalizado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Anderson Leonardo havia sido diagnosticado com um câncer inguinal em outubro de 2022 e, após três meses, anunciou sua cura. Entretanto, em maio de 2023, foi diagnosticado com a doença novamente, desta vez nos testículos, e estava em tratamento.

Em setembro, o músico foi internado para tratar uma embolia pulmonar, chegando a passar pelo CTI, mas recebeu alta após 11 dias. Em fevereiro, Anderson foi ao hospital com fortes dores após um show. Ele submeteu-se a um tratamento alternativo e a um bloqueio de plexo nervoso gástrico para lidar com as dores crônicas.

Desde 22 de abril, o artista estava na UTI devido ao câncer, em estado gravíssimo, necessitando de doações de sangue.