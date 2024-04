Relembre a trajetória de Anderson Leonardo, do grupo Molejo; cantor morreu nesta sexta-feira (26/04)

Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, morreu nesta sexta-feira (26/04), aos 51 anos. Um dos nomes mais famosos do pagode nos anos 1990, o artista estava internado desde o dia 24 de março e lutava contra um câncer inguinal, na região da virilha, desde outubro de 2022.

Relembre a trajetória do cantor

Natural do Rio de Janeiro, Anderson Leonardo, nasceu 18 agosto de 1972. O cantor passou a integrar o grupo Molejo na década de 1980, onde se aventurou ao lado de Andrezinho, Claumirzinho, Lúcio Nascimento e Robson Calazans Jimmy Batera. Ele, então, recebeu o apelido de "Anderson Molejo".

Um dos primeiros sucessos na voz do cantor carioca foi a música "Caçamba", que integrava o primeiro álbum do grupo, lançado em 1994. A faixa foi responsável por colocar a canção no top das paradas musicais e alavancar o sucesso do grupo musical.

VEJA MAIS

Após o sucesso da música, outras faixas caíram no gosto do público, como: "Brincadeira de Criança", "Dança da Vassoura", "Cilada" e "Paparico". Além de vocalista do grupo, Anderson tocava cavaquinho e era compositor.