Fãs e artistas lamentam a morte de Anderson Leonardo, do grupo Molejo, nas redes sociais

Após a morte de Anderson Leonardo, do grupo Molejo, nesta sexta-feira (26), artistas e fãs do cantor lamentaram nas redes sociais o falecimento. Anderson vinha lutando contra um câncer inguinal, mas não resistiu. Na publicação no perfil do Instagram do Molejo, que informa a morte de Anderson, vários artistas e pessoas anônimas deixaram mensagens de condolências.

"Meus sentimentos a toda família e amigos", desejou a atriz Viviane Araújo. "Sempre será lembrado! Que descanse em paz", escreveu a artista Ramana. "Ahh não", comentou o ator Thago Martins.

Já nas últimas publicações no perfil próprio do cantor, várias pessoas lamentaram a perda. "Muito triste. Fez parte da minha juventude. Descanse em paz", escreveu um. "Vá em paz. Você trouxe muita alegria para esse mundo. Cumpriu com êxito sua missão", comentou um segundo. "Obrigado por tudo, Anderson. Vai fazer muita falta. O Molejo marcou não só a mim, mas como inúmeros brasileiros", publicou um terceiro.

Morte de Anderson Leonardo

O cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, morreu, nesta sexta-feira (26), após tentativas de cura de um câncer inguinal na região da virilha. A última internação em UTI do artista ocorreu nesta terça-feira (23), no Hospital Unimed-Rio, localizado na Barra da Tijuca, na região Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Anderson deixa quatro filhos: Leozinho Bradock, Alissa, Rafael Phelipe e Alice. O vocalista do grupo de pagode tinha 51 anos e foi diagnosticado em outubro de 2022.