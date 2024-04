Anderson Leonardo, do Molejo, foi acusado de assédio e estupro; cantor morreu nesta sexta-feira (26)

Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, morreu nesta sexta-feira (26/04), aos 51 anos. Um dos nomes mais famosos do pagode nos anos 1990, o artista estava internado desde o dia 24 de março e lutava contra um câncer inguinal, na região da virilha, desde outubro de 2022. Ele, que ficou bastante famoso no mundo da música, foi alvo de diversas polêmicas. Além de assédio, o artista também já foi acusado de estupro por um dançarino. Confira algumas polêmicas do artista.

Acusação de assédio

Em maio de 2022, a ex-Banheira do Gugu Solange Gomes acusou Anderson "Molejo" de assédio no programa. Segundo o relato dela, o cantor a apalpou e ela não denunciou, na época, com receio de perder seu emprego.

"Antigamente as coisas aconteciam e a gente não tinha muita noção. Então, eu lembro, na Banheira, que o Anderson, do Molejo, veio e colocou a mão dentro do meu biquíni. Ele fez um exame ginecológico", contou Solange no podcast Papagaio Falante.

Ainda no programa, ela disse que o cantor agiu como uma forma de fazê-la parar de agarrá-lo na banheira. "Eu estava agarrando muito ele, sufocando, dando uma gravata, e ele ficou chateado, irritado. Então, a forma que ele achou que poderia me parar era fazendo um exame ginecológico. Foi bem desagradável", detalhou a mulher.

No entanto, a assessoria jurídica de Anderson Leonardo negou as acusações feitas sobre ele, justificando que as alegações não havia fundamentos.

"As acusações são infundadas, oportunidade em que serão melhor analisadas pela equipe de advogados e, em tempo oportuno, serão tomadas as medidas jurídicas cabíveis ao caso em face da acusadora, se necessário", informou em nota enviada a Splash na ocasião.

Denúncia de estupro

Em fevereiro de 2021, o cantor Maycon Douglas Pinto de Nascimento Adão, mais conhecido como MC Maylon, de 21 anos, denunciou o cantor do grupo Molejo de estupro, que, segundo ele, aconteceu em um hotel em Sulacap, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

"Quando entramos, ele começou a me agredir, me deu um tapa na cara. Durou uma hora e não sei quantos minutos. Eu nunca ia esperar isso dele. Quando ele penetrou em mim, senti muita dor", declarou.

Em sua defesa, Anderson Leonardo negou as acusações de estupro feita pelo jovem, mas confirmou que teve relações sexuais consensuais com o bailarino. Em depoimento à polícia, o cantor de pagode disse ser inocente e informou estar sendo vítima de chantagens pelo denunciante.