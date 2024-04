Quem são os filhos de Anderson Leonardo, do Molejo? Ele deixou quatro herdeiros

O vocalista e cavaquinista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, de 51 anos, faleceu nesta sexta-feira (26) após tentativas de cura de um câncer inguinal na região da virilha. O artista sempre foi muito discreto com a vida pessoal e raramente apareceu publicamente com sua família durante sua carreira.

O cantor teve quatro filhos: Leozinho Bradock, Alessa, Rafael Phelipe e Alice. Em publicações mais recentes, Anderson costumava mostrar momentos especiais com a caçula, Alice, de apenas 3 anos.

Leozinho e Rafael seguiram os passos do pai músico. O primeiro é mestre de bateria da escola de samba Lins Imperial e o segundo, trabalhava ao lado do pai no Molejo.