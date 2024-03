Vocalista do Molejo, Anderson Leonardo, recebe alta após 21 dias internado

O cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, recebeu alta na tarde desta terça-feira (19) após 21 dias internado. A notícia foi compartilhada no perfil do Instagram do artista. Na publicação, a assessoria informou que o vocalista, que trata há dois anos um câncer na região inguinal, precisou ficar hospitalizado para dar prosseguimento a um tratamento de imunoterapia e medicações para dores. Confira:

VEJA MAIS

"Foi feito procedimento bloqueio de plexo nervoso hipogástrico para dor, procedimento que foi bem-sucedido", informou o comunicado.



A equipe informou que Anderson já está em casa e pediu que amigos e fãs continuam mandando boas energias. "Pedimos a todos que continuem em orações e esperamos que muito em breve ele retorne aos palcos", finalizou.