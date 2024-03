Lutando contra câncer, Anderson, do grupo Molejo, é internado com fortes dores

O cantor grupo Molejo, Anderson Leonardo, que está em tratamento contra um câncer, foi internado no último dia 27 de fevereiro após sentir fortes dores depois de um show. A informação foi compartilhada na noite desta quarta-feira (6) pela assessoria do artista. "Pedimos a todos que continuem em orações e esperamos que muito em breve ele retorne aos palcos", pediu em nota.

Na publicação, a assessoria explicou que por conta do quadro de fortes dores, a equipe médica do vocalista achou melhor realizar o tratamento em uma internação. "Infelizmente ainda não temos informações exatas, estamos aguardando o resultado dos exames que foram feitos", disse Andreia Assis, a assessora do artista.Nos Stories, Anderson apareceu recebendo comida na boca com a ajuda da mãe, Jorgélia, em uma cama. O artista está em observação no hospital para realizar uma bateria de exames. Segundo a assessoria, os médicos acreditam que as dores de Anderson estejam relacionadas com o câncer."Ele fez uma semana de radioterapia. Após essa semana, foi fazer um show no interior do Rio de Janeiro, onde teve essa crise", contou a assessoria.