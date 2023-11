Vocalista do grupo Molejo nega internação: ‘Não é nada disso que estão falando’

Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, usou as redes sociais na noite desta segunda-feira (20) para esclarecer que não está internado. Na semana passada, o artista foi levado ao Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, após sentir fortes dores e incômodos decorrentes do tratamento que faz contra um câncer inguinal. Mas já recebeu alta.

Naquele momento, por conta do estado de saúde do cantor, três shows que seriam realizados no Espírito Santo precisaram ser cancelados.

Em um vídeo publicado nesta segunda, no Instagram, Anderson esclareceu: “Estou em casa fazendo meu tratamento, não estou internado. Está tudo bem comigo. Minha família está aqui”, disse o artista, enquanto mostrava o filho, a nora, a mãe e uma amiga. “Não é nada disso que estão falando por aí. Inclusive, a gente está vindo agora de uma festa”. “Obrigado pelas orações, só estou melhorando”, garantiu.