Jojo Todynho reposta clique ousado seminua em ensaio sensual; veja

A cantora Jojo Todynho não poupou ousadia, nesta segunda-feira (20), e compartilhou um clique seminua nas redes sociais. A foto em questão é do fotógrafo Vinícius Mochizuki e exaltou a beleza e as curvas da artista. A imagem foi repostada nos stories do Instagram da Jojo.

No registro, Jojo Todynho aparece segurando os seios sem peça de vestuário na parte de cima e de meia calça por cima de uma calcinha preta, na parte de baixo. A criação tem uma pegada que mistura futurismo com estilo hardcore. Veja o clique!

Legenda (Instagram / @jojotodynho)

