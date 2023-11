'A Fazenda 15': Kally quebra prato em discussão com Lucas Souza; vídeo

Em "A Fazenda 15", da TV Record, uma briga entre Kally e Lucas Souza durante a manhã desta segunda-feira (30/10) gerou um clima tenso entre os peões. Os agora ex-aliados discutiram após a cantora dizer que ficou de fora de uma estratégia traçada pelo ex da Jojo Todynho e Jaquelline na última dinâmica do reality. Veja:

Revoltada com a situação, Kally, que estava lavando a louça, quebrou alguns pratos e assustou os outros participantes. “Fui fazer uma pergunta a você. Por isso que ninguém conversa contigo, [vive no] mundo da Luluzinha. Está expondo uma coisa para pessoas que nem jogam com a gente e ainda distorcido”, disse Kally, sobre uma conversa que Lucas teve com Henrique.

Enquanto Lucas tentava se justificar, Kally se revoltou e quebrou os pratos que lavava na cozinha. “Nunca mais vou falar merda nenhuma com você”, esbravejou. “Você quer me colocar como burro?”, questionou Lucas. “Está querendo se passar para cima de mim. Eu não estou te chamando de burro, eu perguntar uma coisa é porque você mesmo se coloca como burro”, completou Kally.

Na discussão, a cantora rompeu a aliança com o ex de Jojo Todynho. “Faça o seu jogo aqui que eu faço o meu, não tem um pingo de confiança, falta de respeito”, completou Kally.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)