'A Fazenda 15': Galisteu desmente Simioni e Tonzão ao vivo, e Jaquelline cai no choro

Durante a formação da roça em "A Fazenda 15", da TV Record, na noite desta terça-feira (24), a apresentadora Adriane Galisteu desmentiu uma narrativa, espalhada por Simioni, de que Jaquelline queria beijar Tonzão Chagas, que é comprometido. O cantor usou a fake news como argumento para se defender do voto recebido da ex-BBB. Assista:

Durante a votação, Jaquelline acusou Tonzão de jogar sujo, e, por isso, gostaria que ele fosse para a berlinda. "Ele gosta de pegar uma situação e atacar a pessoa em grupo, em manada", disse a ex-BBB.

Tonzão rebateu a fala baseado na mentira que Simioni contou para ele. "Eu não gosto de expor não, mas como ela está falando sobre jogo baixo... Baixo e sujo é ela combinar e falar que vai me dar um beijo, beijar minha boca. Nem que seja brincando ela podia falar isso", reclamou o artista.

"Eu nunca dei essa confiança para ela, nunca dei essa liberdade para ninguém. Sou um cara comprometido, respeito todas as mulheres aqui. Eu nunca falaria isso de ninguém, nem brincando. Pode pegar todos os vídeos aí. Isso que é sujo, isso que é baixo", finalizou. Enquanto o cantor se defendia, Jaquelline demonstrava estar confusa com o discurso.

Na sequência, a ex-BBB se desculpou, mas disse que não se lembrava de ter falado o que Tonzão expôs. "Primeiramente, queria pedir desculpas para a minha família se eu falei disso, porque eu não lembro. Como eu disse aqui, inclusive hoje com a Simioni, eu me culpo muito porque eu tenho um pouco de déficit de atenção, então muitas vezes eu esqueço", disse Jaquelline.



"Não trouxe nenhum remédio para facilitar minha memória. Eu acho, sim, que agora, quando eu votei nele, ele rebateu de uma forma bem suja, que é o jogo dele. Não estou falando da pessoa dele, nem lá fora, eu acho que aqui dentro ele dissemina várias coisas, e ele está em vários lugares vendendo seus poderes, fazendo alianças que convêm durante a semana. Ele só não saiu, porque o outro parceiro dele cometeu erros piores do que o dele", acrescentou a ex-BBB.

Diante à fala da peoa, Tonzão retrucou: "Olha aí, Adriane. Falou, falou e não falou nada. Resumiu: está perdida, quer me atacar, não está sabendo como. E é isso, ela deve ter um celular aqui por ter visto que eu não fui eliminado por conta de um amigo".

Os dois continuaram discutindo, e Jaquelline até acusou o colega de confinamento de duvidar da credibilidade do programa. Galisteu ficou em silêncio por alguns minutos, até que resolveu intervir na discussão e desmentir o cantor.

"Atenção, Jaque, e atenção, Tonzão. Prestem atenção que eu vou falar uma coisinha aqui para vocês. Quando você [Jaquelline] falou dessa questão do beijo aí, você não falou o nome do Tonzão. Só para ficar claro para o Tonzão e para todos. Vamos seguindo", afirmou a apresentadora.

Ao ser respaldada pela apresentadora, Jaquelline foi às lagrimas no mesmo instante. "Obrigada, Brasil! Obrigada, mãe! Obrigada! Obrigada! Obrigada, senhor!", disse a ex-BBB.

Após o asseguramento de Galisteu, a câmera do programa filmou Simioni, que aparentava estar visivelmente incomodada.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)