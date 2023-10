'A Fazenda': Qual a dinâmica do reality show?

"A Fazenda", reality show da TV Record, teve sua primeira edição em 2009, como uma versão do programa de confinamento sueco The Farm. A cada temporada, uma média de 14 até 22 celebridades, entre atores, cantores, modelos e personalidades da mídia, tornam-se "peões" e "peoas", vivendo como se fosse em uma fazenda de verdade: acordando bem cedo, ordenhando vacas, dando banho em cavalos, recolhendo os ovos das galinhas, plantando, colhendo, lidando com carroças, arados e tudo mais que envolve o universo do campo. O programa é exibido diariamente e tem duração de três meses.

Entre aliados e inimigos, os peões e peoas competem para ganhar o prêmio milionário, lutando para desviar da eliminação semanal e tentar um lugar na final da temporada. Monitorados 24h, as celebridades mostram um lado muitas vezes desconhecido da mídia e do público, alavancando ou rebaixando sua reputação e apreço dos internautas.

Abaixo, confira a dinâmica semanal que os participantes de "A Fazenda" terão que encarar para disputar uma vaga na final do programa e, se for da preferência do público, ganhar o prêmio milionário da edição.

Dinâmica semanal de "A Fazenda"

Prova de Fogo

Os competidores, com exceção do Fazendeiro da semana, participam semanalmente de um desafio no campo de provas, que pode testar a habilidade, destreza, inteligência, força, resistência ou até mesmo a sorte dos participantes. O perdedor da prova é automaticamente indicado para a roça, onde disputará a vaga de permanência no programa.

Além disso, o Fazendeiro ganha o Lampião com três opções benéficas ou maléficas, sendo estas decididas pelo público através de uma votação.

Fazendeiro

O Fazendeiro é o líder da casa durante uma semana. O peão ou peoa com esse título é o responsável por delegar as tarefas dos outros participantes. Além disso, tem a obrigação de indicar um dos três competidores da Baia para a Roça. A cada semana é realizada uma prova, ao vivo, para a seleção de um Fazendeiro.

Baia

Além do local onde os cavalos dormem, a Baia é onde a cada semana três peões são enviados para passar alguns dias após a perda do direito de permanecer na sede principal. O perdedor da Prova de Fogo deve indicar dois integrantes, da mesma equipe ou da outra equipe, para passar uma semana completa na baia com ele.

Roça

Semanalmente ocorre a Roça, onde os peões dependem da preferência do público para permanecerem ou não na sede. A Roça é formada por:

Indicação do Fazendeiro;

O mais votado da casa;

Contragolpe do mais votado, puxando alguém da Baia.

Em caso de empate na votação entre os participantes, cabe ao Fazendeiro dar o "voto de minerva", escolhendo um dos empatados para integrar a Roça. Com a berlinda formada, o telespectador poderá votar quantas vezes quiser no site do R7, com a eliminação sendo anunciada ao vivo nas quintas-feira.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)