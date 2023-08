'A Fazenda': Diretor releva motivo de não convidar Inês Brasil para o reality show; veja qual é

Em toda nova edição de "A Fazenda" o nome dela está sempre entre os mais pedidos pelos internautas. No entanto, a cada lista oficial dos participantes que é divulgada pela produção a decepção de quem acompanha o programa é inevitável por não ver, mais uma vez, o nome da subcelebridade. Trata-se de Inês Brasil, influenciadoras e uma das maiores geradoras de "memes" da internet. E com a 15ª edição do reality, que vai ao ar ainda este ano, não foi diferente.

VEJA MAIS

Durante participação no Link Podcast, apresentado pelo ex-Fazenda Felipeh Campos, noite da última terça-feira (29), o diretor do programa, Rodrigo Carelli, explicou o motivo de não colocar Inês Brasil no reality show. Segundo ele, a influencer não é uma das cotadas para "A Fazenda" por "entregar tudo" em pouco tempo, o que ele não sabe se funcionaria no reality, que têm duração de três meses.

"A questão não é nem de ela ser perigosa ou não, eu acho ela uma personalidade da mídia incrível. Ela entrega tudo em pouco tempo. Se você tem ela nesse podcast, ela vai entregar três meses de conteúdo" explicou Carelli. "Mas não sei se para os três meses de A Fazenda funciona essa intensidade toda. Acho que não é necessário”, disse o diretor de "A Fazenda".

Assista a entrevista completa aqui:

Quem é Inês Brasil?

Inês Tânia Lima da Silva, conhecida como Inês Brasil, é uma cantora, compositora, dançarina, influenciadora e youtuber brasileira. Nascida em 25 de outubro de 1969, Inês ficou conhecida por sua personalidade caricata e por ser uma fábrica de "memes" (conteúdos de humor) na internet.

Em 2015, ela lançou seu primeiro álbum, intitulado "Make Love", que mistura composições próprias e regravações de clássicos da música popular brasileira. Depois do lançamento do disco, ela viajou pelo Brasil fazendo shows em boates e mantinha uma agenda mensal com média de 20 apresentações por mês, pelas quais cobrava cachês de R$ 12 mil por evento, segundo o Wikipedia.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Àdna Figueira)